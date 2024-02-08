TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.

2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.