TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti
Süper Lig devlerinden Galatasaray, sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak isterken sarı-kırmızılılarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor. Cimbom'da oynadığı futbolla taraftarın sevdiği isimlerden birisi olan o oyuncunun ise sarı-kırmızılılar için Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifi geri çevirdiği aktarıldı. İşte detaylar...
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ASTRONOMİK TEKLİFİ REDDETTİ!
Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; devre arasında Cimbom'un kapısı bir Arabistan ekibi tarafından çalındı.
Dries Mertens'i isteyen Arabistan temsilcisi, Belçikalı yıldızdan ret yanıtı aldı.
Transferin son haftasında 36 yaşındaki oyuncunun astronomik bir teklifi reddettiği kaydedildi.
Mertens bu sezon G.Saray'da 33 maça çıkarken 5 gol - 6 asistlik performans gösterdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...
DRIES MERTENS KİMDİR?
Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı.
Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.
2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.
2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi. Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...
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