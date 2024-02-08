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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Süper Lig devlerinden Galatasaray, sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak isterken sarı-kırmızılılarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor. Cimbom'da oynadığı futbolla taraftarın sevdiği isimlerden birisi olan o oyuncunun ise sarı-kırmızılılar için Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifi geri çevirdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:37
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Avrupa ve Suudi Arabistan'da transfer tahtası kapanırken, sarı-kırmızılıların yıldız ismine transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Bir Arabistan kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens için teklifte bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

ASTRONOMİK TEKLİFİ REDDETTİ!

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; devre arasında Cimbom'un kapısı bir Arabistan ekibi tarafından çalındı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Dries Mertens'i isteyen Arabistan temsilcisi, Belçikalı yıldızdan ret yanıtı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Transferin son haftasında 36 yaşındaki oyuncunun astronomik bir teklifi reddettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Mertens bu sezon G.Saray'da 33 maça çıkarken 5 gol - 6 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

DRIES MERTENS KİMDİR?

Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi. Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...

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