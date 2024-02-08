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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da transferin bitmesine sayılı günler kala sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkan Vekili Erden Timur'un bizzat yönettiği transfer sürecinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:51
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip averaj farklıyla ligde 2. sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

Transferde atağa kalkan ve titiz bir operasyon yürüten Galatasaray, orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu takviye edebilmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

Cimbom'un, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen ofansif orta saha Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ
Bu sezon Portekiz devi Benfica'da 32 karşılaşmada forma giydi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

Bu mücadelelerde Rafa Silva 12 gol, 11 de asist ürettti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

Ayrıca yıldız oyuncu geçen sezon da 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vermişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

30 yaşındaki Portekizli oyuncu için Galatasaray'ın uzun vadeli bir kontrat teklifi düşündüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

Takvim'in haberine göre; Rafa Silva'ya Galatasaray dışında Lazio ve Inter de çok yakından ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

Yıldız futbolcunun ise gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

ORTA SAHADA ÇOK YÖNLÜ BİRİ

Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu görünümünde olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Silva; forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi...

2019 yılında 30 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan Silva'ya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor.

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