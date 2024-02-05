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Muslera'ya talip oldu

Galatasaray'da formunun zirvesinde olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-kırmızılı kulüp henüz Uruguaylı kaleciye teklif yapmazken 1. Lig'de zirvede yer alan Eyüpspor ise Süper Lig için planlara başladı ve Muslera'yı takibe başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Muslera'ya talip oldu

Galatasaray'da formunun zirvesinde olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-kırmızılı kulüp henüz Uruguaylı kaleciye teklif yapmazken 1. Lig'de zirvede yer alan Eyüpspor ise Süper Lig için planlara başladı ve Muslera'yı takibe başladı. 37 yaşındaki kaleci sezon sonunda sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırırsa, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un Muslera'ya 2 yıllık teklif yapacağı öğrenildi.

KALEDE DUVAR ÖRDÜ

Galatasaray, Muslera'nın başarılı performansı sayesinde 24 haftanın 12'sinde kalesini gole kapattı. Ayrıca 14 golle Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda...

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