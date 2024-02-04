GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Sacha Boey'yi Bayern Münih'e ve Cedric Bakambu'yu Real Betis'e satan Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları sürüyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.