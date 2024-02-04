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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, bazı isimlerle de yol ayrımına gidildi. Takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden birisi de sezon başında transfer edilen Tete. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldız için kararını verdi. İşte belirlenen bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Sacha Boey'yi Bayern Münih'e ve Cedric Bakambu'yu Real Betis'e satan Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Takvim'in haberine göre; büyük beklentilerle transfer olan ancak şu ana kadar sınıfı geçemeyen Tete'ye talip olan kulüplerin sayısı artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Rus ekibi Zenit, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 7 milyon Euro civarında bir teklif yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Tete'ye Brezilya'dan Bahia'nın da kancayı taktığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Galatasaraylı yöneticilerin Tete için bonservis beklentisinin 10 milyon Euro olduğu ve bu rakamın altına futbolcuyu satmak istemediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Cimbom ile 4+1 yıllık kontratı bulunan Tete, her bir sezon için 2.8 milyon Euro garanti ücret alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Sambacı yıldıza ayrıca 3.1 milyon Euro imza ücreti verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

TETE KİMDİR?

Tete, 15 Şubat 2000'de Brezilya'nın Alvorada kentinde dünyaya geldi. Futbola Gremio'nun altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

2018 Ocak'ta A takıma yükselen Tete, Şubat 2019'da Shakhtar Donetsk'e 15 milyon Euro'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Sırasıyla kiralık olarak Lyon ve Leicester City'de forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli

Ukrayna-Rusya savaşının ardından sözleşmesini tek taraflı feshetti ve 2023 Ağustos'ta Galatasaray'a imza attı.

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