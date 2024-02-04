GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Talipleri vardı, karar verildi! İşte Tete'nin bonservis bedeli
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, bazı isimlerle de yol ayrımına gidildi. Takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden birisi de sezon başında transfer edilen Tete. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldız için kararını verdi. İşte belirlenen bonservis bedeli...
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Rus ekibi Zenit, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 7 milyon Euro civarında bir teklif yaptı.
Tete'ye Brezilya'dan Bahia'nın da kancayı taktığı ortaya çıktı.
Galatasaraylı yöneticilerin Tete için bonservis beklentisinin 10 milyon Euro olduğu ve bu rakamın altına futbolcuyu satmak istemediği öğrenildi.
Cimbom ile 4+1 yıllık kontratı bulunan Tete, her bir sezon için 2.8 milyon Euro garanti ücret alıyor.
Sambacı yıldıza ayrıca 3.1 milyon Euro imza ücreti verildi.
TETE KİMDİR?
Tete, 15 Şubat 2000'de Brezilya'nın Alvorada kentinde dünyaya geldi. Futbola Gremio'nun altyapısında başladı.
2018 Ocak'ta A takıma yükselen Tete, Şubat 2019'da Shakhtar Donetsk'e 15 milyon Euro'ya transfer oldu.
Sırasıyla kiralık olarak Lyon ve Leicester City'de forma giydi.
Ukrayna-Rusya savaşının ardından sözleşmesini tek taraflı feshetti ve 2023 Ağustos'ta Galatasaray'a imza attı.
Brezilyalı yıldızın sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sambacı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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