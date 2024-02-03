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Galatasaray Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı! Carlos Vinicius ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılıların yeni transferi Carlos Vinicius takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 15:29
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Galatasaray Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı! Carlos Vinicius ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teksüt Bandırmaspor ile 6 Şubat Salı günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını 5 Şubat Pazartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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