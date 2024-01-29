Wilfried Zaha: Sonunda şampiyonluk istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede sarı-kırmıızlılarda ağları havalandıran Wilfried Zaha mücadelenin ardından konuştu.

İŞTE ZAHA'NIN AÇIKLAMALARI:

Maçın ilerleyen dakikalarında üstünlük kurduk. Hızlı oynamaya başladıktan sonra fark yarattık. Gol attığım için de mutluyum.

Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor. Bol bol çalışarak maçlarda gollerimi atmaya ve taraftarın sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum. Sonunda şampiyonluk istiyoruz.