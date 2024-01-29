Haberler Galatasaray Wilfried Zaha: Sonunda şampiyonluk istiyoruz!

Wilfried Zaha: Sonunda şampiyonluk istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı kaşrıya geldi. Bu mücadelede sarı-kırmıızlılarda ağları havalandıran Wilfried Zaha mücadelenin ardından konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 22:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wilfried Zaha: Sonunda şampiyonluk istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede sarı-kırmıızlılarda ağları havalandıran Wilfried Zaha mücadelenin ardından konuştu.

İŞTE ZAHA'NIN AÇIKLAMALARI:

Maçın ilerleyen dakikalarında üstünlük kurduk. Hızlı oynamaya başladıktan sonra fark yarattık. Gol attığım için de mutluyum.

Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor. Bol bol çalışarak maçlarda gollerimi atmaya ve taraftarın sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum. Sonunda şampiyonluk istiyoruz.

DİĞER
Son dakika haberleri: Adana Demirspor’da yaprak dökümü! Murat Sancak resmen açıklamıştı: Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye’nin yeni takımları belli oldu…
Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar
G.Saray evinde hata yapmadı!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan transfer açıklaması!
"Daha önemli olan kazanmaktı!"
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Ocak)
Mahkumlara AF çıkacak mı 2024?
YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:00
Fırtına evinde kaybetti! Fırtına evinde kaybetti! 21:55
Kanarya Ankara'da beraberlikle yetindi! Kanarya Ankara'da beraberlikle yetindi! 21:32
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 21:30
Toroğlu'dan dikkat çeken Icardi sözleri! Toroğlu'dan dikkat çeken Icardi sözleri! 21:08
Başakşehir'den Süper Lig ekibine kiralandı! Başakşehir'den Süper Lig ekibine kiralandı! 20:55
Daha Eski
Sergen Yalçın: Aynı kadro... Sergen Yalçın: Aynı kadro... 20:08
Burak Yılmaz: Transfere ihtiyacımız var Burak Yılmaz: Transfere ihtiyacımız var 20:06
Buruk'tan flaş Boey açıklaması! Buruk'tan flaş Boey açıklaması! 19:35
İstanbul'da puanlar paylaşıldı! İstanbul'da puanlar paylaşıldı! 18:56
Kasımpaşa eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Kasımpaşa eski oyuncusunu kadrosuna kattı! 14:20
Özbekistan - Tayland maçı ne zaman? Özbekistan - Tayland maçı ne zaman? 14:34