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GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fildişili futbolcu son olarak sarı-kırmızılıların dev derbide Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği 2 gol ile yıldızlaşmıştı. Zaha bu performansıyla büyük bir pişmanlığa neden oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:26 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:31
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MESUT ERKAM ŞAHİN
GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Sarı-kırmızılılar zirve yarışındaki kritik maçta rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Galatasaray'ın bu mücadelede ortaya koyduğu futbol sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Cimbom'da özellikle Fildişili oyuncu Wilfried Zaha, bu mücadelede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Yıldız isim karşılaşmada 2 kez ağları havalandırırken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Oyuncu bu performansının ardından teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başarırken Zaha ile ilgili yurt dışından flaş haberler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Yurt dışından YOP L-FRII adlı sitede futbolcunun Trabzonspor maçındaki performansına geniş yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Haberin devamında oyuncunun ülkesi Fildişi Sahili Milli Takım'ının Afrika Uluslar Kupası'nda beklentilerin altında kalmasına değinildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Fildişi Sahili son olarak turnuvada A Grubu'nda Ekvator Ginesi'ne 4-0'lık skorla mağlup olmuştu. Bu maçın ardından takımın teknik direktörü Jean-Louis Gasset eleştiri oklarını üzerine çekti.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Gasset'in, Zaha'yı milli takıma çağırmamasının futbolcunun ülkesinde eleştiri konusu haline geldiği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Konuyla ilgili olarak Fildişili taraftarların web ortamındaki yorumları derlendi.

GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:

"Wilfried Zaha için şimdiden pişmanız."

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