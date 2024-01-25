GALATASARAY HABERLERİ | Trabzonspor maçının yıldızıydı! Wilfried Zaha için bin pişman oldular

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fildişili futbolcu son olarak sarı-kırmızılıların dev derbide Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği 2 gol ile yıldızlaşmıştı. Zaha bu performansıyla büyük bir pişmanlığa neden oldu. İşte detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:26Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:31
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