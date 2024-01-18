TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Hollanda'da kariyerini sürdüren Başar Önal'a kancayı taktı. Genç oyuncu büyük takımların ilgisini resmen açıkladı. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci/ Dış basın) TRANSFER HABERİ
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Icardi'nin sakatlığı sebebiyle forvet hattında Halil'e görev veren Okan Buruk, yönetimden hücum hattına takviye istedi.
Beşiktaş ise Aboubakar'ın ayrılma ihtimaline karşı forvet arayışlarına başladı.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Hollanda basını 19 yaşındaki oyuncu için ezeli rakiplerin transferde karşı karşıya geldiğini duyurdu.
Beşiktaş ve Galatasaray Hollanda Ligi'nde De Graafschap takımında forma giyen Başar Önal ile ilgileniyor.
"İYİ BİR OYUNCU OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLAR"
Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisi hakkında konuşan Başar Önal, "Beşiktaş ve Galatasaray gibi üst düzey kulüpler benim iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyor" ifadelerini kullandı.
"BABAM FENERBAHÇE TARAFTARI"
Türkiye'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Annem ve babam Türkiye'de doğdu orada oynamak isterim. Babam ise doğuştan Fenerbahçe taraftarı." açıklamasını yaptı.
Başar Önal, Bu sezon De Graafschap formasıyla 22 maçta görev aldı.
Genç forvet oyuncusu 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Başar, Avrupa U19 Şampiyonası'nda Türkiye U19'da 3 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.
800 bin Euro piyasa değeri olan 19 yaşındaki forvet oyuncusunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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