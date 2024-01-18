TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Beşiktaş ve Galatasaray Hollanda Ligi'nde De Graafschap takımında forma giyen Başar Önal ile ilgileniyor.

"İYİ BİR OYUNCU OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLAR" Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisi hakkında konuşan Başar Önal, "Beşiktaş ve Galatasaray gibi üst düzey kulüpler benim iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyor" ifadelerini kullandı.