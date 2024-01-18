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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Hollanda'da kariyerini sürdüren Başar Önal'a kancayı taktı. Genç oyuncu büyük takımların ilgisini resmen açıkladı. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci/ Dış basın) TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 20:27
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş ve Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Fernando Santos'un gelmesiyle yükselişe geçen siyah beyazlılar, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Galatasaray ise Genao'dan Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Icardi'nin sakatlığı sebebiyle forvet hattında Halil'e görev veren Okan Buruk, yönetimden hücum hattına takviye istedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Beşiktaş ise Aboubakar'ın ayrılma ihtimaline karşı forvet arayışlarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Hollanda basını 19 yaşındaki oyuncu için ezeli rakiplerin transferde karşı karşıya geldiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Beşiktaş ve Galatasaray Hollanda Ligi'nde De Graafschap takımında forma giyen Başar Önal ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

"İYİ BİR OYUNCU OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLAR"

Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisi hakkında konuşan Başar Önal, "Beşiktaş ve Galatasaray gibi üst düzey kulüpler benim iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

"BABAM FENERBAHÇE TARAFTARI"

Türkiye'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Annem ve babam Türkiye'de doğdu orada oynamak isterim. Babam ise doğuştan Fenerbahçe taraftarı." açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Başar Önal, Bu sezon De Graafschap formasıyla 22 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Genç forvet oyuncusu 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

Başar, Avrupa U19 Şampiyonası'nda Türkiye U19'da 3 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan Başar Önal kapışması!

800 bin Euro piyasa değeri olan 19 yaşındaki forvet oyuncusunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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