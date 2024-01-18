Özbek: Icardi'ye sahip çıkmalıyız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Yurt içi ile yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Özbek, spor kategorisinde Mauro İcardi'nin yer aldığı 2 fotoğrafı beğendi. İcardi'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu belirten Özbek, "Türkiye'de 6-12 yaş arasında pırıl pırıl yeni bir jenerasyon var. Nereye giderseniz gidin, hangi takımı tutarsa tutsun, çocuklar İcardi selamı veriyor. Çok önemli bir karakter. Duruşu, performansı, kulüp içindeki tavrıyla G.Saray'a gelmiş önemli futbolculardan bir tanesi. Onun için İcardi'ye hem Türk futbol, hem de Galatasaray camiası sahip çıkmalı" dedi.

İŞTE O FOTOĞRAF:

Başkan Özbek, "Spor" kategorisinde Galatasaray ile ilgili 2 fotoğrafı beğendi. Özbek, geçen sezon Süper Lig'de zafere ulaşan Galatasaray'ın Ankara'daki şampiyonluk kutlamalarında Mauro İcardi'nin Okan Buruk'u omzuna aldığı anın fotoğrafı ile bu sezon İngiltere'deki Manchester United mücadelesinde 3-2'lik galibiyeti getiren golü kaydeden İcardi'nin sevincinin yansıdığı kareyi tercih etti.