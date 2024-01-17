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Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği o yıldızı aldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 13:25
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Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Yönetim, transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Bu doğrultuda Aslan, yeni transfer takviyesi yapamazken; kiralık olarak gönderdiği Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Sarı-kırmızılılar yapılacak takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da başarı hedefliyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Bu doğrultuda yönetimin transfer listesindeki 3 isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

ANGELINO GİDİYOR

Sezon başında gelen Angelino, beklenen katkıyı sağlayamadı ve 20 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için 19 maçta oynatıldı.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Gerek başkan Dursun Özbek gerekse teknik direktör Okan Buruk, bu bölgeye takviye yapacaklarını birinci ağızdan açıkladı.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Sacha Boey'de olduğu gibi bu bölgeye potansiyelli bir genç isim almak isteyen Cimbom, aradığı ismi Polonya'da buldu.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

İLK HEDEF WDOWIK!

Sarı-kırmızılılar Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia'da forma giyen Bartlomiej Wdowik'i listenin başına yazdı.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

23 yaşındaki sol bek, kariyerinde basamak atlamak istiyor ve Avrupa piyasasına çıkmak istiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Polonyalı oyuncu bu sezon 22 maça çıkarken 9 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Wdowik'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'yi alan Cimbom, buna karşın iki isimden beklediği performansı alamadı.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Oliveira'nın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle Portekizli oyuncunun sözleşmesi dondurulacak ve bu bölgeye takviye yapılacak.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

ORTA SAHAYA ONYEDIKA!

Bu doğrultuda G.Saray'ın listesine Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika girdi.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

22 yaşındaki Nijeryalı yıldız bu sezon 32 maçta 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Belçika ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Yönetim yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi bir oyuncu satıp kaynak oluşturması halinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Mauro Icardi'nin yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan Cimbom, bu bölgeye yıldız bir takviye yapma kararı aldı.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

F.BAHÇE'YE ÇALIM: MARTIAL

Bonservis konusunda sıkıntı yaşamayacağı isimlere öncelik veren G.Saray, F.Bahçe'nin de gündemindeki Anthony Martial'i radarına aldı.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

28 yaşındaki yıldız bu sezon Manchester United'da 19 maça çıkarken 2 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız futbolcunun geçtiğimiz günlerde F.Bahçe'nin teklifini reddettiği belirtilmişti.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Cimbom haziran ayında mukavelesi bitecek Martial'i uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

ANTHONY MARTIAL KİMDİR?

Anthony Martial, 5 Aralık 1995'te Fransa'nın Massy kentinde dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başladı.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

2013 yazında Lyon B takımından Monaco'ya 5 milyon euro'ya transfer oldu.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Burada başarılı bir 2 yıl geçiren 2015 yazında ise 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.

Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Fransız yıldızın kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

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