Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı! Fenerbahçe...
Son dakika transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği o yıldızı aldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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Sarı-kırmızılılar yapılacak takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da başarı hedefliyor.
Bu doğrultuda yönetimin transfer listesindeki 3 isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
ANGELINO GİDİYOR
Sezon başında gelen Angelino, beklenen katkıyı sağlayamadı ve 20 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için 19 maçta oynatıldı.
Gerek başkan Dursun Özbek gerekse teknik direktör Okan Buruk, bu bölgeye takviye yapacaklarını birinci ağızdan açıkladı.
Sacha Boey'de olduğu gibi bu bölgeye potansiyelli bir genç isim almak isteyen Cimbom, aradığı ismi Polonya'da buldu.
İLK HEDEF WDOWIK!
Sarı-kırmızılılar Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia'da forma giyen Bartlomiej Wdowik'i listenin başına yazdı.
23 yaşındaki sol bek, kariyerinde basamak atlamak istiyor ve Avrupa piyasasına çıkmak istiyor.
Polonyalı oyuncu bu sezon 22 maça çıkarken 9 gol - 3 asistlik performans gösterdi.
2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Wdowik'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...
Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'yi alan Cimbom, buna karşın iki isimden beklediği performansı alamadı.
Oliveira'nın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle Portekizli oyuncunun sözleşmesi dondurulacak ve bu bölgeye takviye yapılacak.
ORTA SAHAYA ONYEDIKA!
Bu doğrultuda G.Saray'ın listesine Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika girdi.
22 yaşındaki Nijeryalı yıldız bu sezon 32 maçta 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
Belçika ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...
Yönetim yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi bir oyuncu satıp kaynak oluşturması halinde gerçekleştirmeyi planlıyor.
Mauro Icardi'nin yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan Cimbom, bu bölgeye yıldız bir takviye yapma kararı aldı.
F.BAHÇE'YE ÇALIM: MARTIAL
Bonservis konusunda sıkıntı yaşamayacağı isimlere öncelik veren G.Saray, F.Bahçe'nin de gündemindeki Anthony Martial'i radarına aldı.
28 yaşındaki yıldız bu sezon Manchester United'da 19 maça çıkarken 2 gol - 2 asistlik performans gösterdi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız futbolcunun geçtiğimiz günlerde F.Bahçe'nin teklifini reddettiği belirtilmişti.
Cimbom haziran ayında mukavelesi bitecek Martial'i uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.
ANTHONY MARTIAL KİMDİR?
Anthony Martial, 5 Aralık 1995'te Fransa'nın Massy kentinde dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başladı.
2013 yazında Lyon B takımından Monaco'ya 5 milyon euro'ya transfer oldu.
Burada başarılı bir 2 yıl geçiren 2015 yazında ise 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.
Fransız yıldızın kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.
28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...
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