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VAR olmasa yok!

Pozisyonlara uzak kalan Karaoğlan, iki penaltıyı da Erkan Engin’in davetiyle VAR’dan izleyerek verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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VAR olmasa yok!

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, önemli pozisyonları süzmekte oldukça zorlandı. İki penaltı düdüğü çalan Karaoğlan, önce Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyonu göremedi. Abdülkerim'in eline çarpan topta VAR'a giden Kayserispor lehine beyaz noktayı gösterdi. Ardından son anlarda Barış Alper'in çekildiği pozisyonda önce devam dedi. VAR'ın çağırmasıyla kenara gelen Karaoğlan penaltı kararına hükmetti. VAR'da görev yapan Erkan Engin, Karaoğlan'ın yönetimine bu pozisyonlarda olumlu katkı yaptı.

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