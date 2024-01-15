Galatasaray aradığı orta sahayı Real Betis'te buldu! Nabil Fekir geliyor...

Şampıyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle orta sahada sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekip sezon başında Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralamıştı. Ancak Ndombele beklentileri karşılayamadı. Ayrıca Sergio Oliveira da sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Bu nedenle orta sahaya mutlaka bir takviye yapmak isteyen yönetimin arayışları sürerken gündeme son alarak Betis'te forma giyen Nabil Fekir geldi

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki Fransız oyuncunun hem 8 hem de 10 numarada oynayabilmesi büyük avantaj olarak görülürken Betis ile menajerler aracılığıyla görüşmelerin başladığı ifade edildi. Sakatlıktan çıkmasının ardından forma şansı bulamayan Nabil Fekir'in takımdan ayrılmak istemesi de transfer olasılığını güçlendiriyor. Öte yandan başka bir artı ise; Tottenham'ın Ndombele'yi geri çağırmak istemesi... İngiliz ekibini çalıştıran Postecoglou'nun Ndombele'nin geri dönmesi için olumlu rapor verdiği bildirildi.

20 MILYON EURO ÖDEDI

Vaulx-en-Vel, Caluire, Saint- Priest ve Lyon formaları giyen Nabil Fekir, 2019 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Betis'e transfer oldu. 12 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan Fransız futbolcunun, sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.