İlkin Aydın'dan Icardi sözleri! O fotoğraf...

A Milli Takım ve Galatasaray'ın başarılı voleybolcusu İlkin Aydın, Icardi ile çektirdiği meşhur pozla ilgili konuştu. Hürriyet'e röportaj veren Aydın, şunları söyledi:

- Geçen yaz tüm Türkiye'yi çok mutlu ettiniz. Olimpiyatlar için heyecanlı mısın?

Ben çok heyecanlıyım. Geçen sene milli takım sezonu bittiğinden beri heyecanlıyım. Muhtemelen olimpiyatın başına kadar da çok heyecanlı olacağım. Beklentinin olduğunun farkındayız. Umarım sağlıklı bir milli takımı sezon olur, bir sakatlık yaşanmaz. İki turnuvada da neden şampiyon olmayalım düşüncesi muhteşem. Hedeflerimiz de o yönde, bakalım. Bütün sporcuların hayalidir olimpiyat şampiyonluğu. Olmayacak bir şey değil.

- Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katıldın. Konuşman büyük beğeni aldı. Ama tören sonrasında Mauro Icardi ile verdiğin poz daha çok konuşuldu. Nasıl gelişti? Senden dinleyebilir miyiz?

Ben şimdi oraya o papyonla gitmişim, nasıl Icardi ile olan fotoğrafımız daha çok konuşuldu, biraz darıldım. Şaka bir yana çok güzel bir geceydi benim için. Icardi ile arka arkaya oturuyorduk. Birden telefonuma bir sürü bildirim gelmeye başladı. Açtım Icardi-İlkin fotoğrafı yazmış insanlar. Ben de kimseyi kırmayayım dedim. Sahnede de denk gelince hemen Galatasaray'da oynadığımı söyledim. O da 'Biliyorum' dedi. Ben önce buna şaşırdım. Fotoğraf çekilirken normal poz verdi, 'Hayır, herkes bizim gol sevinci pozunu vermemizi bekliyor' dedim. Öyle gelişti yani.