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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk oyuncularını böyle uyardı! "Fenerbahçe..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına flaş bir uyarıda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:47
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk oyuncularını böyle uyardı! "Fenerbahçe..."

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan zorlu Sivasspor maçı öncesi oyuncularına uyarı geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk oyuncularını böyle uyardı! "Fenerbahçe..."

Milliyet'te yer alan habere göre başarılı teknik adam, karşılarında yeni hocasıyla ve geçen haftaki galibiyetin moraliyle çıkacak bir rakip olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk oyuncularını böyle uyardı! "Fenerbahçe..."

"Bizi kolay bir deplasman beklemiyor. Hava soğuk olacak ve karşımızda da çok konsantre bir rakip var. En az onlar kadar mücadele etmek zorundayız.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk oyuncularını böyle uyardı! "Fenerbahçe..."

Hoca değişikliği de her zaman takımlarda bir reaksiyon yaratır. Bunu son maçlarında gösterdiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk oyuncularını böyle uyardı! "Fenerbahçe..."

Geçen sezonki maç ise bu karşılaşmanın tansiyonunu daha da artıracaktır. Bu nedenle dikkatli olmalı ve saha içindeki gerginlikten olumsuz etkilenmemeliyiz."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk oyuncularını böyle uyardı! "Fenerbahçe..."

Galatasaray'ın başında yakaladığı galibiyet yüzdesi ve istatistikleriyle rekorlar kıran Okan Buruk, puan kaybı istemediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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