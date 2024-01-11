GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk oyuncularını böyle uyardı! "Fenerbahçe..."
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına flaş bir uyarıda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Hoca değişikliği de her zaman takımlarda bir reaksiyon yaratır. Bunu son maçlarında gösterdiler.
Geçen sezonki maç ise bu karşılaşmanın tansiyonunu daha da artıracaktır. Bu nedenle dikkatli olmalı ve saha içindeki gerginlikten olumsuz etkilenmemeliyiz."
Galatasaray'ın başında yakaladığı galibiyet yüzdesi ve istatistikleriyle rekorlar kıran Okan Buruk, puan kaybı istemediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her maç bizim için bir final. Rakibimiz Fenerbahçe de hep kazanıyor ve bundan dolayı bizim de hata yapmamamız gerekiyor.
Fikstüre baktığımız zaman bizim açımızdan ligdeki kırılma maçlarından biri."
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