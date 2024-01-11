EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor.

Sahasında galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefleyen EMS Yapı Sivasspor ile zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EMS YAPI SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Camara, Alaadin, Uğur, Hakan, Charisis, Kvet, Barrow, Koita.

Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil.

EMS YAPI SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

SOL BEKTE KAZIMCAN, SAĞ BEKTE ALİ TURAP

Cimbom'a zorlu maç öncesi Boey'den kötü haber geldi. Galatasaray'da dizinde ağrı hisseden Sacha Boey, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray'da cezası biten Torreira bugün sahada olacak. Buna karşılık kart cezalısı Barış görev yapamayacak. Sakatlıkları olan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı. Sivas karşısında Barış'ın yerine sol bekte Kazımcan, Boey'in yokluğunda sağ bekte ise genç futbolcu Ali Turap Bülbül oynayacak.

Son haftaların formda ismi Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da ise cezalı Rey Manaj'ın yanı sıra milli takımda bulunan Clinton N'Jie ile Ahmed Musa kadroda yer alamadı.

SİVAS DEPLASMANINDA 10'DA 3

Galatasaray, Sivas deplasmanında çıktığı son 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Bu mücadelelerde rakibine 5 kez yenilen Aslan, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun bugün 3. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 2 karşılaşmada Buruk; Akhisarspor ve Başakşehir'i, Uygun da Gaziantepspor ve Kayserispor'u çalıştırıyordu. Okan Buruk'un ekipleri oynanan 2 maçı da kazandı.