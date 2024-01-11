Haberler Galatasaray EMS Yapı Sivasspor 1-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET

EMS Yapı Sivasspor 1-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü Kerem Demirbay kaydetti. Yiğidoların golü ise penaltıdan Koita ile geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 18:59 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 19:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EMS Yapı Sivasspor 1-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın golünü 45. dakikada Kerem Demirbay kaydetti.

Sivasspor'un golü ise 86. dakikada penaltıdan Koita ile geldi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 48 yaptı.

Sivasspor ise 25 puana yükseldi.

GALATASARAY DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Galatasaray, 5 dakika içerisinde, 17 ve 22'de direği geçemedi.

17. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü.

22. dakikada ise Dries Mertens'in ceza sahası dışından çok sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

DİĞER
Son dakika haberi: Yabancı kuralı için flaş sözler! "Bunun en büyük örneği Arda Güler'dir"
CHP yangın yeri! İmamoğlu'nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
Sivasspor'dan G.Saray'a çelme! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kerem kırmızı kart sonrası çıldırdı! İşte o anlar...
Sivasspor'dan G.Saray'a çelme! İşte puan durumu
SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okullar 1 AY TATİL Mİ?
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ | Kandil simidi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi 18:41
Sivasspor taraftarı G.Saray maçına ilgi göstermedi! Sivasspor taraftarı G.Saray maçına ilgi göstermedi! 18:23
Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! 18:00
G.Saray 5 dakikada 2 kez direğe takıldı! G.Saray 5 dakikada 2 kez direğe takıldı! 17:27
Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti 16:53
Mame Thiam Pendikspor'da! Mame Thiam Pendikspor'da! 16:45
Daha Eski
F.Bahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı! F.Bahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı! 16:36
Buruk maç öncesi Ahmet Çalık'ı andı Buruk maç öncesi Ahmet Çalık'ı andı 16:33
Keçiörengücü'den 2 transfer birden! Keçiörengücü'den 2 transfer birden! 16:28
İsmail Kartal "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! İsmail Kartal "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! 16:20
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! 16:11
Jadon Sancho evine döndü! Jadon Sancho evine döndü! 16:06