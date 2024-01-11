EMS Yapı Sivasspor 1-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'ın golünü 45. dakikada Kerem Demirbay kaydetti.
Sivasspor'un golü ise 86. dakikada penaltıdan Koita ile geldi.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 48 yaptı.
Sivasspor ise 25 puana yükseldi.
GALATASARAY DİREKLERİ GEÇEMEDİ
Galatasaray, 5 dakika içerisinde, 17 ve 22'de direği geçemedi.
17. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü.
22. dakikada ise Dries Mertens'in ceza sahası dışından çok sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.