Haberler Galatasaray Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Galatasaray, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ve Lucas Torreira takıma dönerken, bu kez de Barış Alper Yılmaz cezalı... Teknik direktör Okan Buruk'un bir kez daha kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:21
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Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları oynanıyor...

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük, görev yapacak.

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Sivasspor karşılaşması öncesi rakip kadar hava koşulları da teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Maç saatinde kar yağışı beklenmiyor ama hava sıcaklığı sıfırın altında görünüyor.

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'da, Afrika Uluslar Kupası'na giden Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech bu mücadelede forma giyemeyecek.

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Konyaspor maçında 8 eksikle mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, cezası biten Sacha Boey ve Torreira takıma dönecek.

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Ancak bu kez de cezalı olan Barış Alper Yılmaz, Sivas'ta olmayacak.

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Barış Alper'in yerine genç sol bek Kazımcan Karataş görev yapacak.

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Victor Nelsson-Abdülkerim Bardakcı ikilisi defansta devam edecek.

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Konyaspor maçında sağ bek oynayan Kaan Ayhan'ın Lucas Torreira ile orta sahada oynaması bekleniyor.

Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Forvette ise Halil Dervişoğlu-Zaha değişimi de söz konusu...

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