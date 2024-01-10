EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Galatasaray geçen sezon kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. Cimbom bu anlamda yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti. Sarı-kırmızılılarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış alırken bazı oyuncular ise sınıfta kaldı. Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkamazken yoluna Avrupa'da, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Diğer yandan Cimbom, Trendyol Süper Lig'de bu sezonu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Galatasaray, Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından 47 puanla averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile amansız bir zirve yarışı içerisinde yer alan Cimbom son olarak ise ligde 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu maçta teknik direktör Okan Buruk'un yapacağı hamleler ise büyük merak konusu haline geldi. Son olarak ise bu karşılaşma öncesi o sorun Buruk'u bir hayli düşündürüyor. Karşılaşma sırasında zorlu hava koşulları tecrübeli çalıştırıcıyı endişelendiriyor. Maç saatinde kar yağışı beklenmiyor ama hava sıcaklığı sıfırın altında görünüyor. Bu nedenle Buruk'un soğuk hava koşulları için özel önlemler aldırdığı belirtiliyor.