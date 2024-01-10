Haberler Galatasaray EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Mücadele öncesi o sorun, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Galatasaray geçen sezon kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Cimbom bu anlamda yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Sarı-kırmızılılarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış alırken bazı oyuncular ise sınıfta kaldı.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkamazken yoluna Avrupa'da, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Diğer yandan Cimbom, Trendyol Süper Lig'de bu sezonu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Galatasaray, Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından 47 puanla averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Fenerbahçe ile amansız bir zirve yarışı içerisinde yer alan Cimbom son olarak ise ligde 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Zorlu maçta teknik direktör Okan Buruk'un yapacağı hamleler ise büyük merak konusu haline geldi.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Son olarak ise bu karşılaşma öncesi o sorun Buruk'u bir hayli düşündürüyor.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Karşılaşma sırasında zorlu hava koşulları tecrübeli çalıştırıcıyı endişelendiriyor.

EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi o sorun Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündürüyor!

Maç saatinde kar yağışı beklenmiyor ama hava sıcaklığı sıfırın altında görünüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atalanta'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Muslera detayı...
Galatasaray Sivasspor deplasmanında!
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (10 Ocak 2024)
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (10 Ocak 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Ocak rakamları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! 10:42
Atalanta'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Muslera detayı... Atalanta'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Muslera detayı... 10:28
Galatasaray Sivasspor deplasmanında! Galatasaray Sivasspor deplasmanında! 10:23
Knicks üst üste 5. galibiyetini aldı Knicks üst üste 5. galibiyetini aldı 10:14
Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? 10:12
Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık... Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık... 09:50
Daha Eski
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih! 09:37
Buruk'u kara kara düşündüren sorun! Sivas maçı öncesi... Buruk'u kara kara düşündüren sorun! Sivas maçı öncesi... 09:37
Almanlar Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray... Almanlar Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray... 09:36
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? 09:31
Buruk'tan revizyon! İşte G.Saray'ın Sivas maçı 11'i Buruk'tan revizyon! İşte G.Saray'ın Sivas maçı 11'i 09:20
Usta yazardan o isme dikkat çekti! Usta yazardan o isme dikkat çekti! 08:32