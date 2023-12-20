Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Son dakika spor haberi: Transferde önemli kulüplerin radarında olan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu için oldukça istekli olan İngiliz kulübü Leeds United, transferde harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon euro'yu gözden çıkaran Ada ekibi, Galatasaray ile temasa geçti. İşte sarı-kırmızılıların cevabı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 18:22
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BURAK ŞENTÜRK
Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki son durumu netlik kazandı.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu transferin gözdesi konumuna geldi.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Bu sezon 27 maçta forma giyen Kerem, 7 gol ve 8 asistlik performansıyla takıma önemli katkı verdi.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Taraftarın sevgilisi konumundaki A Milli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un planlarında önemli yer tutuyor.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Deneyimli hoca, sol kanat mevkisinde oynayan 25 yaşındaki futbolcudan zaman zaman on numara bölgesinde de faydalanıyor.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

İngiltere Premier Lig başta olmak üzere birçok kulüp, yıldız oyuncuyu transfer listesine aldı.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Özellikle İngiliz ekibi Leeds United, Kerem Aktürkoğlu transferinde en ciddi kulüp konumunda.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Bir süredir yıldız futbolcuyu yakından takip eden Ada temsilcisi transfer için harekete geçti.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Ocak ayında transferi bitirmeyi amaçlayan Leeds United, Galatasaray ile temasa geçti.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Transferde istekli olan İngiliz ekibi, Kerem için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

TRANSFERE ONAY YOK!
Leeds United'ın ısrarlı tavrına rağmen Galatasaray'ın transfere onay vermediği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

İngiliz basınında yer alan habere göre; Süper Lig ve Avrupa'da iddialı olan sarı-kırmızılıların, ocak ayında Kerem Aktürkoğlu'dan vazgeçmeye niyeti yok.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Galatasaraylı kurmaylar, Ada ekibiyle yaptığı görüşmede sezon sonunu işaret etti.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Leeds United'ın yaz transfer döneminde yeni bir hamle yapabileceği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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