Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı? Galatasaray'dan transfer cevabı
Son dakika spor haberi: Transferde önemli kulüplerin radarında olan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu için oldukça istekli olan İngiliz kulübü Leeds United, transferde harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon euro'yu gözden çıkaran Ada ekibi, Galatasaray ile temasa geçti. İşte sarı-kırmızılıların cevabı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Taraftarın sevgilisi konumundaki A Milli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un planlarında önemli yer tutuyor.
Deneyimli hoca, sol kanat mevkisinde oynayan 25 yaşındaki futbolcudan zaman zaman on numara bölgesinde de faydalanıyor.
İngiltere Premier Lig başta olmak üzere birçok kulüp, yıldız oyuncuyu transfer listesine aldı.
Özellikle İngiliz ekibi Leeds United, Kerem Aktürkoğlu transferinde en ciddi kulüp konumunda.
Bir süredir yıldız futbolcuyu yakından takip eden Ada temsilcisi transfer için harekete geçti.
Ocak ayında transferi bitirmeyi amaçlayan Leeds United, Galatasaray ile temasa geçti.
15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Transferde istekli olan İngiliz ekibi, Kerem için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.
TRANSFERE ONAY YOK!
Leeds United'ın ısrarlı tavrına rağmen Galatasaray'ın transfere onay vermediği ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Süper Lig ve Avrupa'da iddialı olan sarı-kırmızılıların, ocak ayında Kerem Aktürkoğlu'dan vazgeçmeye niyeti yok.
Galatasaraylı kurmaylar, Ada ekibiyle yaptığı görüşmede sezon sonunu işaret etti.
Leeds United'ın yaz transfer döneminde yeni bir hamle yapabileceği belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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