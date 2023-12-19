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Galatasaray CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finalde!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Macaristan'ın Penzügyör SE takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 21:17
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Galatasaray CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finalde!

Galatasaray HDI Sigorta, 2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçında Macaristan ekibi Penzügyör SE'yi 25-12, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Budapeşte'de oynanan ilk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, mücadelenin ilk setini 25-12, ikinci setini de 25-18 üstün tamamladı. Galatasaray'a 3-1'in rövanşında 2 set kazanması yetiyordu. Ev sahibi, üçüncü seti de 25-20 önde bitirdi ve maçı 3-0 kazanmayı başardı.

Galatasaray, çeyrek finalde Portekiz takımı Fonte Bastardo Azores ile Slovakya ekibi Rieker UJS Komarno eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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