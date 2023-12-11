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Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılılarda tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Bu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk galibiyet planını yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 10:52
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Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına ön eleme maçları oynadı.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Sarı-kırmızılılar ön elemeleri başarıyla geçerek gruplara kalmayı başardı. Cimbom A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı grupta yer aldı.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Cimbom bu grupta şimdiye kadar oynadığı 5 karşılaşmadan sahadan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Galatasaray son maçında ise Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oldukça zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde tur atlamayı başaracak. Bu anlamda Kopenhag maçı Cimbom için hayati bir önem taşıyor.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Kritik maç öncesi ise temsilcimiz Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Son olarak Okan Buruk'un, Kopenhag karşısındaki galibiyet planı belli oldu.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Galatasaray, Kopenhag karşısında tüm maçlarında olduğu gibi Mauro Icardi'den başlayarak sahanın her yerinde yoğun pres uygulayacak.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Barış ve Boey ile sık sık hızlı kanat bindirmeleri olacak.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Sanchez ve Abdülkerim ceza sahası önünde riskli pas yapmayacak, geriden isabetli paslarla oyunu başlatacak.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Zaha, Kerem ve Ziyech fırsat buldukça şut çekecek.

Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Toreira ve oynaması halinde Kaan Ayhan da savunma ile hücum hattı arasında paravan görevi yapacak.

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