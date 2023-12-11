Galatasaray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un zafer planı

Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına ön eleme maçları oynadı. Sarı-kırmızılılar ön elemeleri başarıyla geçerek gruplara kalmayı başardı. Cimbom A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı grupta yer aldı. Cimbom bu grupta şimdiye kadar oynadığı 5 karşılaşmadan sahadan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Galatasaray son maçında ise Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oldukça zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde tur atlamayı başaracak. Bu anlamda Kopenhag maçı Cimbom için hayati bir önem taşıyor. Kritik maç öncesi ise temsilcimiz Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Okan Buruk'un, Kopenhag karşısındaki galibiyet planı belli oldu. Galatasaray, Kopenhag karşısında tüm maçlarında olduğu gibi Mauro Icardi'den başlayarak sahanın her yerinde yoğun pres uygulayacak. Barış ve Boey ile sık sık hızlı kanat bindirmeleri olacak. Sanchez ve Abdülkerim ceza sahası önünde riskli pas yapmayacak, geriden isabetli paslarla oyunu başlatacak. Zaha, Kerem ve Ziyech fırsat buldukça şut çekecek. Toreira ve oynaması halinde Kaan Ayhan da savunma ile hücum hattı arasında paravan görevi yapacak. Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.