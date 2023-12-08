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GALATASARAY YUKATEL ADANADEMİRSPOR CANLI İZLE 📺 | Galatasaray maçı ne zaman? GS ADS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Yukatel Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. 15. hafta maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Cimbom'da 3 isim ise sarı kart sınırında. Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maç bileti yoğun ilgi gördü. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? GS ADS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 18:50 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 19:01
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GALATASARAY YUKATEL ADANADEMİRSPOR CANLI İZLE 📺 | Galatasaray maçı ne zaman? GS ADS maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Yukatel Adana Demirspor: Shahrudin, Sevensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, N'Diaye, Emre, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, Niang.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR 39. RANDEVUDA

Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor, Süper Lig'de bugüne kadar 38 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'da Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

GALATASARAY EVİNDE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 14 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapadı.

MAURO ICARDI BU SEZON 16 GOL KAYDETTİ

Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, son olarak Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla ligde gol krallığı yarışında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan Icardi'nin bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.

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