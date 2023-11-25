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Görüşmeler durdu

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan 23 yaşındaki sağ bek, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Görüşmeler durdu

Galatasaray, Sacha Boey'le de yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı ancak şimdilik görüşmelerde yol alınamadı. Sarı-kırmızılı kulüp oynadığı başarılı ve istikrarlı futbolla alkış alan Fransız yıldıza, 2025'te bitecek sözleşmesini uzatmak için yıllık 1.5 milyon euro önerdi. Ancak Sacha'ın 2.5 milyon euro'dan aşağı bir rakama imza atmayı düşünmediği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu, kendisine Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden talipler olması sebebiyle takımda kalma fikrine şimdilik çok sıcak bakmıyor.

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