Galatasaray'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Galatasaray'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Çocuğun sahip olduğu hakların korunması ve bu farkındalıkla özgürce gelişimi, sağlıklı yetişkinlik ve neticede sağlıklı toplum için kritik önemde. Onların sadece yaşı küçük, varlıkları değil. Tüm çocukların manipülasyondan ve suistimalden uzak yetişip dünyaya kendi renkleriyle kök salması dileğiyle #DünyaÇocukHaklarıGünü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.