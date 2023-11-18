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İnanılmazdı

Bayern’in başarılı ismi Coman, Aslantepe için, “Devamlı oynamak isteyeceğiniz bir atmosfer” ifadesini kullandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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İnanılmazdı

Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman, Galatasaray ile oynadıkları deplasman maçı hakkında konuştu. Fransız televizyonundan Canal Plus'a konuk olan Coman, Galatasaray maçındaki atmosferle ilgili bir soru üzerine, "Galatasaray deplasmanı, inanılmaz bir maçtı. Özellikle stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. Devamlı oynamak isteyeceğiniz bir atmosfere sahip o stadyum. Duygu olarak inanılmaz şeyler hissettirdi" dedi.

'KULAK ZARI' UYARISI

Galalatasaray'ın stadyumundaki atmosferin büyük fark yarattığını söyleyen Coman, "Her ne kadar kulak zarını ciddi zarar görse de atmosferin muhteşem olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarf etti. Sarı-kırmızılı takım karşısında zorlandıklarını ama kazanmasını bildiklerini ifade eden Coman, Şampiyonlar Ligi'nde kupaya talip olduklarını da sözlerine ekledi. Coman, İstanbul'da Bayern Münih'in Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçta 1 gol atmıştı.

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