GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında olay bir itiraf geldi.
Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına konuşan Wanda Nara, kendisi ve Icardi'yle ilgili önemli ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında olay bir itiraf geldi.
Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına konuşan Wanda Nara, kendisi ve Icardi'yle ilgili önemli ifadeler kullandı.
Wanda Nara geçtiğimiz günlerde lösemiye yakalandığını açıklamıştı.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, ünlü model bu hastalığında en büyük destekçisinin Mauro Icardi olduğunu belirtti.
Wanda Nara, "Icardi ile çok şey yaşadık ve uzun bir süre sonra gerçek aşkın ne olduğunu görüyorum"
"Artık Türkiye'de olmadığım için Icardi antrenman yapıyor ve ardından çocuklarla vakit geçiriyor" dedi.
Wanda Nara lösemi teşhisi konulduğunda Icardi'nin nasıl tepki verdiğini de itiraf etti.
Ünlü isim yaptığı açıklamada "Icardi ile birlikteliğimizin 10. yılını kutlamadan hemen önce, bana hastalık teşhisi konuldu"
"Hastalığımı ilk öğrendiğinde çıldırdı, uyuyamadı"
"Bunun ardından sabah saat 4'te uyandığımda Mauro'yu dünyanın her yerindeki tedavileri aramak üzere telefonla bulduğumu hatırlıyorum"
"İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta dedikleri zamanı şimdi anladım"
"Bu yüzden hayat beni gerçek aşkı göreceğim durumlara getirdi" ifadelerini kullandı.