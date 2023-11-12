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GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Nara, tecrübeli forvetle ilgili flaş itiraflarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:29
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GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

Wanda Nara geçtiğimiz günlerde lösemiye yakalandığını açıklamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, ünlü model bu hastalığında en büyük destekçisinin Mauro Icardi olduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

Wanda Nara, "Icardi ile çok şey yaşadık ve uzun bir süre sonra gerçek aşkın ne olduğunu görüyorum"

GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

"Artık Türkiye'de olmadığım için Icardi antrenman yapıyor ve ardından çocuklarla vakit geçiriyor" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

Wanda Nara lösemi teşhisi konulduğunda Icardi'nin nasıl tepki verdiğini de itiraf etti.

GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

Ünlü isim yaptığı açıklamada "Icardi ile birlikteliğimizin 10. yılını kutlamadan hemen önce, bana hastalık teşhisi konuldu"

GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

"Hastalığımı ilk öğrendiğinde çıldırdı, uyuyamadı"

GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

"Bunun ardından sabah saat 4'te uyandığımda Mauro'yu dünyanın her yerindeki tedavileri aramak üzere telefonla bulduğumu hatırlıyorum"

GALATASARAY HABERİ - Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! "Çıldırdı, uyuyamadı"

"İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta dedikleri zamanı şimdi anladım"

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