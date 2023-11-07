Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fernando Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray'da Fernando Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Almanya'dan avantajlı sonuçla dönmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Barış Alper Yılmaz, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 20:02 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 20:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Fernando Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. İlk 3 maç sonunda 4 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, 4. maçında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Barış Alper Yılmaz, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ: DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ

"İki taraf içinde çok önemli ve zor bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımına karşı oynayacağız. İlk maçta çok iyi bir Galatasaray vardı ama pozisyonları değerlendiremedik. Umarım yarın da aynı performansı sahaya yansıtacağız. Galatasaray'ın genlerinde her zaman Avrupa'da başarı var. Umarım kazanarak taraftarlarımızı mutlu ederiz.

Her maça farklı farklı bakmıyorum. Performansımda iniş çıkışlar oluyor. Sadece hocamın bana verdiği taktiği sahada uygulamaya çalışıyorum.

İki takım için de çok önemli bir maç olacak. İlk maçta gerçekten çok iyi bir Galatasaray vardı. Umarım yarın da aynı performansı yansıtabiliriz. Çok konsantrasyon gereken bir maç. Umarım yarın kazanıp taraftarımızı mutlu ederiz."

BURUK: GRUPLARDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ

"Burada olmaktan dolayı hem heyecanlıyız hem de bir Türk takımı olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Galatasaray'ın bu turnuvada olması çok değerli. Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları sadece 5 kez Devler Ligi'nde gruplardan çıktı bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz.

Hücumdaki oyuncuları çok hızlı. Çok çabuk kalemize gelebiliyorlar. Oyuncularıma güveniyorum. Burada yine Türk taraftarlar da burada olacaktır. Onların da desteğiyle ilk maçta olduğu gibi iyi bir futbol oynayıp skoru bulmak istiyoruz.

"MUSLERA'NIN DURUMUNDA OLUMSUZ BİR ŞEY YOK"

Muslera'nın durumunda olumsuz bir şey yok. Antrenmanda bizimle birlikteydi. Doktorumuz oynadığı takdirde herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. Son kararı yarın vereceğiz.

"SAVUNMA GÜCÜMÜZ DE ÖN PLANDA OLACAK"

Beklentimiz her maçtan galip ayrılmak. Çoğu deplasman maçlarını kazanarak döndük. Planımız hazır. Kendi seyircimizin önünde biraz daha farklı bir oyun vardı. Rakibimizi analiz ettik. Doğru bir şekilde oynayacağız. Planlarımız, hem pozisyona girmek hem de girdiğimiz pozisyonları gole çevirmek. Kopenhag maçında da çok pozisyona girdik ama skora ulaşmadık. İç saha dış saha farkı olsa da Galatasaray sahada kazanmak için elinden geleni yapacak. Bayern Münih'in gücünü biliyoruz. Bu anlamda savunma gücümüz de ön planda olacak."

DİĞER
Demet Şener İbrahim Kutluay'a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’
Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin Filistin diplomasisi ve insani yardımı! Bugüne kadar neler yapıldı? İşte tüm detaylar...
Savunmaya 1.91'lik kule geliyor
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Metin Öztürk'ten Muslera açıklaması!
Thomas Tuchel: İlk maçtan ders çıkarmalıyız
Montella, Arda Güler için R. Madrid antrenmanında!
10 KASIM HASTANELER AÇIK MI? | 10 Kasım 2023 eczaneler, Acil Servis çalışıyor mu?
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Uzun, kısa 10 Kasım sözleri Facebook, Twitter, Instagram
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Camavinga ile devam dedi Real Camavinga ile devam dedi 19:05
Juve'den Kenan'a müjdeli haber! Juve'den Kenan'a müjdeli haber! 18:28
Nacho: Arda Güler Real'de oynamak için doğmuş! Nacho: Arda Güler Real'de oynamak için doğmuş! 18:06
Okan Buruk konuşuyor | CANLI Okan Buruk konuşuyor | CANLI 18:04
Aboubakar'a milli davet Aboubakar'a milli davet 17:49
Konyaspor'da Trabzon mesaisi! Konyaspor'da Trabzon mesaisi! 16:56
Daha Eski
Jorge Jesus F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor! Jorge Jesus F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor! 16:53
Metin Öztürk'ten Muslera açıklaması! Metin Öztürk'ten Muslera açıklaması! 16:42
Beşiktaş - Hamburg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Hamburg maçı saat kaçta? 16:33
Braga maçının kadrosu açıklandı! Arda Güler... Braga maçının kadrosu açıklandı! Arda Güler... 16:32
Real Madrid'de imzalar atıldı Real Madrid'de imzalar atıldı 16:26
Dortmund Newcastle United maçı CANLI İZLE Dortmund Newcastle United maçı CANLI İZLE 16:18