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Galatasaray rekor kırdı! 44 yıl sonra...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek üst üste ligdeki 10. galibiyetini alan Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte rekor kırdı. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle zirveye oturan Cimbom, 44 yıl sonra bir ilke imza attı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 13:23 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 13:27
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Galatasaray rekor kırdı! 44 yıl sonra...

Cimbom, Süper Lig'deki tek puan kaybını ilk haftada Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak yaşamıştı.

Galatasaray rekor kırdı! 44 yıl sonra...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmasıyla birlikte ligin zirvesini ezeli rakibinden devraldı.

Galatasaray rekor kırdı! 44 yıl sonra...

Ligin tek yenilgisiz takımı olan sarı-kırmızılılar, namağlup ilerlerken bir de rekor kırdı.

Galatasaray rekor kırdı! 44 yıl sonra...

Aslan, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta da ilk yarılarda rakiplerine gol izni vermedi.

Galatasaray rekor kırdı! 44 yıl sonra...

Bu sezon lig müsabakalarının ilk yarılarında 9 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin ise skor üretmesine müsaade etmedi.

Galatasaray rekor kırdı! 44 yıl sonra...

Galatasaray, 1978-1979 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçında ilk yarılarda gol yemeyen ilk takım oldu.

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