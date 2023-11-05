Galatasaray rekor kırdı! 44 yıl sonra...

Galatasaray, hem ligde hem de Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Aslan, bu sonuçla ligde üst üste 10. galibiyetini almış oldu.
Galatasaray, hem ligde hem de Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Aslan, bu sonuçla ligde üst üste 10. galibiyetini almış oldu.
Cimbom, Süper Lig'deki tek puan kaybını ilk haftada Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak yaşamıştı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmasıyla birlikte ligin zirvesini ezeli rakibinden devraldı.
Ligin tek yenilgisiz takımı olan sarı-kırmızılılar, namağlup ilerlerken bir de rekor kırdı.
Bu sezon lig müsabakalarının ilk yarılarında 9 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin ise skor üretmesine müsaade etmedi.
Galatasaray, 1978-1979 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçında ilk yarılarda gol yemeyen ilk takım oldu.
Cimbom, 8 Kasım Çarşamba günü saat Şampiypnlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak.