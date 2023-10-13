Gardi: Dağları aştık!

Galatasaray'ın son dönemdeki yıldız transferlerinde büyük katkısı bulunan ünlü menajer George Gardi, Mauro İcardi'den Nicolo Zaniolo'ya birçok konuda İtalyan basınına önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray için görüşmelerde bulunduğu üç dünya yıldızını duyurdu. Tuttomercato'ya konuşan Gardi, Galatasaray'ın ideal 11'inde yer alan 7 ismi getirmesiyle ilgili olarak, "Yaklaşık 15 yıldır bu piyasada çalışıyorum. Son gelenler her zaman en kolay hatırlananlardır. Mario Gomez, Eto'o, Hamsik, Bruno Peres, Nasri, Menez, Leonardo... Torreira, Mertens ve İcardi'den önce getirdiklerim" dedi.

PSG OYUNCUSU OLABİLİRDİ

Ünlü menajer, "Tottenham'dan transfer edilen Ndombele ve Sanchez'in ardından Ziyech transferi bir nakavt darbesi gibi oldu" yorumu üzerine, "Gelen bu oyuncular çok eskiden başlayan bir çalışmanın meyveleri. Ziyech aylar önce bir PSG oyuncusu olabilir ya da Arabistan'da büyük paralar kazanabilirdi. Elit Premier Lig takımlarından üç oyuncuyu Türkiye'ye getirmek bir dağa tırmanmak gibidir. Galatasaray'ın teklifimi kabul etmesinden gurur duyuyorum. Ziyech'i sıfır bedelle satın alma opsiyonuyla getirdim. Ndombele, bir İtalya şampiyonu... Sanchez de kısmi maaş ve bonservisiyle geldi" diye konuştu.

VECİNO İÇİN ANLAŞTIM

Menajer George Gardi, Vecino'nun Galatasaray'dan teklif aldığını açıklaması ve Torreira hakkında, "Vecino, Galatasaray için potansiyel olarak değerlendirilebilecek bir oyuncuydu. Çünkü Başkan Lotito ile anlaşma yolu bulmuştum. Torreira'ya gelince temmuz ayında Lazio'dan bir teklif geldi, ama oyuncu takım için vazgeçilmez olarak kabul ediliyor" dedi.

2 KATI TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Menajer George Gardi, Mauro İcardi'nin transferiyle ilgili ise, "Geçtiğimiz sezon daha bitmeden Mauro geleceği için ilk tercih olarak Galatasaray'ı göstermişti. Bu yaz yaşananlar onun ilkeli bir insan olduğu gerçeğiyle örtüşüyor. Galatasaray'ın teklifinin 2 katı olan şiddetli tekliflerle karşı karşıya kaldı. 5 takım kendisiyle ilgilendi. Burada Mauro'nun iradesi belirleyici bir rol oynadı. Taraftarlara olan sevgisi ve kulübün rekabetçi yapısı nedeniyle bu içten seçimi yaptı. Bu koşullar var olduğu sürece bu güzel hikayeyi sorgulamak için hiçbir neden olamayacaktır" ifadesini kullandı.

PAZARLIK YAPTIK

Gardi, "Görüşmelerde başka isimler gündeme geldi mi?" sorusunu ise, "Görüştüğüm ve pazarlığa dahil olan isimler arasında Sadio Mane, Dybala ve Amrabat'ı sayabilirim ki bunlar farklı nedenlerle gerçekleşmedi" diye yanıtladı. Zaniolo içinse, "Türk futbol tarihinin en büyük satış anlaşması olabilir" dedi.