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Galatasaray'da Wilfried Zaha şov başladı!

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha, Ankaragücü karşılaşmasındaki futboluyla herkesi büyüledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Wilfried Zaha şov başladı!

Teknik direktör Okan Buruk'un yavaş yavaş takıma monte ettiği Zaha, Ankaragücü karşısında adeta patlama yaptı. İlk kez 11'de forma giyen Fildişili yıldız, kaleci Bahadır kurtardıkça daha da hırslandı ve 56. dakikada hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı. Zaha'nın sol çaprazdan şutu 124 km hıza ulaştı ve artık Bahadır'ın da yapacak bir şeyi yoktu. Kaleye 2 şut çeken sarı-kırmızılı oyuncu, birinde golü buldu. 2 şut pası verdi. Rakip yarı sahada yüzde 80 pas isabeti sağladı. Transferi sonrası 'kronik sakat' iddialarını da adeta müthiş futboluyla yalanladı.

BAHADIR: ŞUTUNU GÖREMEDİM

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray karşısında adeta panter kesildi. Tam 12 kurtarışa imza atan ve İcardi'nin rekor serisini bitiren 27 yaşındaki file bekçisi, Arjantinli forvet ve Muslera'nın kendisini tebrik ettiğini söyledi. Muslera'nın, "Yapman gereken her şeyi yaptın, çok iyi oyundu. Tebrik ederim" dediğini açıkladı. Spor Arena'ya konuşan Bahadır, Zaha'nın muhteşem golüyle ilgili ise, "Çok iyi goldü, topu en son filede gördüm" ifadesini kullandı.

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