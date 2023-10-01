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Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşma sonrası TFF'ye Premier Lig önerisinde bulundu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

PREMİER LİG GİBİ OLSUN - AHMET ÇAKAR

G.Saray, sezonun en iyi maçlarından birini oynadı ama çok zor bir galibiyet aldı.

Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

Bunun tek sebebiyse Ankaragücü'nün kalecisi Bahadır… Mükemmel ve muhteşemden öte bir performans sergiledi.

Eğer vasat oynasaydı, maç 7-1 biterdi. Çok iyi oynasaydı 4-1 biterdi. Olağanüstü oynadı skor 2-1 oldu.

Önce şunu söyleyelim; sakat olmadıkları takdirde Zaha ve Sanchez Galatasaray'ın değişmez yıldızları olur. Zaha öyle bir potansiyele sahip ki 10 metrekarede 3-4 rakip oyuncuyu ekarte edebilecek yeteneği var.

Attığı beraberlik golünde de topu alıyor, düzeltip vurması buram buram kal-i te kokuyor. İlk yarı 5-0 bitecekken 0-0 bitti.

İkinci yarının başında Galatasaray bir kez adamını kaçırdı, Ankaragücü golü buldu. Ardından da Zaha'nın beraberlik golü ve sonrasında gelen tartışmalı golle Galatasaray maçı alıverdi.

Önce yayıncı kuruluşa şunu söylemek lazım; tamam top çizgiyi geçmiş gibi görünüyor.

Fakat tam korner direğinin oradaki bir kameradan topun geçtiğini tüm Türkiye'ye göstermeniz gerekiyor. Ya da TFF, İngiltere'deki gibi hakemlere gol line teknolojisini getirmesi gerek.

Volkan Bayarslan'ı hiç beğenmedim. Kerem Demirbay'ın Bahadır'ın karnına tekmesi en az sarı karttı. G.Saray'ın attığı beraberlik golü öncesi top taca çıkarken Kerem'in rakibine faulü var. Bunlar hep atlandı.

Yine Torreira'nın ilk yarıda penaltı olabilecek bir pozisyonu var. Her ne kadar ilk etapta topa sol omzuyla dokunsa da sonra dirseği ile uzaklaştırıyor.

Dedik ya çekimler yetersiz, çekim açıları yetersiz. Unutmadan söyleyelim, gerçekten böyle işler Türk futbolunun marka değerini zirveye taşıyor ne dersiniz.

Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

Eğer vasat oynasaydı, maç 7-1 biterdi. Çok iyi oynasaydı 4-1 biterdi. Olağanüstü oynadı skor 2-1 oldu.

Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

Önce şunu söyleyelim; sakat olmadıkları takdirde Zaha ve Sanchez Galatasaray'ın değişmez yıldızları olur. Zaha öyle bir potansiyele sahip ki 10 metrekarede 3-4 rakip oyuncuyu ekarte edebilecek yeteneği var.

Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

Attığı beraberlik golünde de topu alıyor, düzeltip vurması buram buram kal-i te kokuyor. İlk yarı 5-0 bitecekken 0-0 bitti.

Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

İkinci yarının başında Galatasaray bir kez adamını kaçırdı, Ankaragücü golü buldu. Ardından da Zaha'nın beraberlik golü ve sonrasında gelen tartışmalı golle Galatasaray maçı alıverdi.

Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

Önce yayıncı kuruluşa şunu söylemek lazım; tamam top çizgiyi geçmiş gibi görünüyor.

Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

Fakat tam korner direğinin oradaki bir kameradan topun geçtiğini tüm Türkiye'ye göstermeniz gerekiyor. Ya da TFF, İngiltere'deki gibi hakemlere gol line teknolojisini getirmesi gerek.

Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

Volkan Bayarslan'ı hiç beğenmedim. Kerem Demirbay'ın Bahadır'ın karnına tekmesi en az sarı karttı. G.Saray'ın attığı beraberlik golü öncesi top taca çıkarken Kerem'in rakibine faulü var. Bunlar hep atlandı.

Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

Yine Torreira'nın ilk yarıda penaltı olabilecek bir pozisyonu var. Her ne kadar ilk etapta topa sol omzuyla dokunsa da sonra dirseği ile uzaklaştırıyor.

Galatasaray'ın 2. golüne Ahmet Çakar'dan yorum: Premier Lig'deki gibi olsun!

Dedik ya çekimler yetersiz, çekim açıları yetersiz. Unutmadan söyleyelim, gerçekten böyle işler Türk futbolunun marka değerini zirveye taşıyor ne dersiniz.

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