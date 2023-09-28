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Dünyanın konuştuğu penaltı

İcardi’nin “CruyffOlsen” diye tabir edilen penaltıyı kaçırması büyük ses getirdi AS: Sonuç felaketti. Marca: Affedilmez hata. N NOVA: Hile işe yaramadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Dünyanın konuştuğu penaltı

İstanbulspor maçında Mauro İcardi'nin kaçırdığı penaltı dünyanın diline düştü. Maçın 37. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda Arjantinli futbolcu, topu Kerem'e bıraktı. Herkes Kerem'in vuruşu yapmasını beklerken o topu sola İcardi'nin önüne bıraktı. İcardi'nin vuruşunda top az farkla auta gitti. 5 dakika sonra Kerem'in pasında galibiyet golünü attı ama bu durum hedef tahtasından inmesi için yeterli olmadı. "Cruyff-Olsen" diye tabir edilen tarihi penaltı atışı Türkiye'ye kadar dünya basınında da geniş yankı buldu. İşte önemli gazete ve internet sitelerinin yaptığı flaş yorumlar:

ICARDI'NİN EPİK PENALTI BAŞARISIZLIĞI

MARCA: Cruyff penaltısını kaçırdılar, affedilmez hata!

AS: İcardi, Luis Suarez ile Lionel Messi'nin attığı penaltıyı yapmaya çalıştı. Sonuç felaketti.

SPORT: Kaleci kendini zaten öbür tarafa yatmışken penaltıyı kaçırdı.

THE SUN: İcardi, Arsenalli yıldızların epik penaltı başarısızlığını 18 yıl sonra tekrarlıyor.

L'EQUIPE: Topu dışarı atan İcardi 5 dakika sonra golü atıp, kendini affettirdi.

TN NOVA: Penaltı hilesi işe yaramadı. Tüm internet Arjantinli oyuncuya gülüyor.

GLOBO ESPORTE: İcardi, Galatasaray adına inanılmaz bir penaltı kaçırdı

CLARIN: Mauro İcardi penaltıda lüks yapmak istedi ve Türkiye'de yılın en inanılmaz golünü kaçırdı.

CORRIERO DELLO SPORT: İcardi'nin saçma hatası: Galatasaray'da iki kişilik penaltının sonu kötü oldu. 11 metrelik plan felaketle sonuçlandı. n HLN: Kerem, topu ustaca bıraktı ancak İcardi anlaşılmaz bir şekilde topu auta gönderdi.

ALGEMEEN DAGBLAD: Johan Cruyff ve Jesper Olsen'in Ajax'taki tarihi penaltısındaki aynı numarayı Galatasaray'da tekrarlayabileceklerini düşündüler. Sosyal medyada alay konusu oldular.

EL COLOMBIANO: Mauro İcardi kaçırdığı vuruşa inanamayarak 'yer yarılsa da içine girsem' dercesine ellerini başına götürdü.

DAHA ÖNCE ATMIŞTI

Türkıye'de ilk kez Kerem ve İcardi'nin denediği penaltı atışları sahalarda daha önce de görülmüş ve yine büyük ses getirmişti. 1982-83'te Cruyff-Olsen, 2015-16'da Messi-Suarez atmış, 2005'te Pires-Henry kaçırmıştı. 2020'de İcardi PSG'de iken, Waasland-Beveren'e karşı oynadıkları özel maçta Neymar'ın pasını ağlara göndermişti.

SÜPER STAR

Mauro Icardi atmaya, Galatasaray ise kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın elde ettiği şampiyonlukta aslan payına sahi p olan İcardi, bu sezon da takımını sırtında taşıyor. Süper Lig'de üst üste çıktığı maçlarda gol atma rekorunu elinde bulunduran Mauro İcardi, ilk 11'de çıktığı 13. maçında da fileleri sarsarak bu rekorunu geliştirdi. Bu sezon ligde 7, Avrupa maçlarında ise 3 gol kaydetti. Galatasaray forması altında çıktığı toplam 37 resmi maçta ise 33 gol attı, 9 da asist yaptı.

HERKES ONA HAYRAN

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen ve her gittiği yerde büyük ilgi gören Mauro İcardi, İstanbulspor maçında da aranılan isimdi. Seremoniye çıkan İstanbulsporlu çocuklar, İcardi'ye selam vermek ve göz göze gelmek için birbirleriyle yarıştı. Ortaya da bu sempatik fotoğraf çıktı. Şampiyonlar Ligi'nin resmi X hesabı da bu anları 'Galatasaray' etiketi ile dünya ile paylaştı.

MESSI'YE RAKİP OLDU

Arjantinli yıldız, 3 maçı daha boş geçmezse üst üste en çok gol atan futbolcular listesine girecek. Mauro İcardi, sıradaki 3 maçı da boş geçmezse Gerd Müller ve Teodor Peterek'i yakalayıp adını ilk 5'e yazdıracak. Üst üste en çok lig maçında gol atan futbolcular listesinin ilk sırasında 21 karşılaşmayla Messi var.

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