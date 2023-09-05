Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin oyuncu listesini vermesine saatler kala 2 yıldızı birden açıkladı.
Orta saha hattında oluşan boşluğu Ndombele ile kapatan Aslan, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin oyuncu listesini vermesine saatler kala 2 yıldızı birden açıkladı.
Orta saha hattında oluşan boşluğu Ndombele ile kapatan Aslan, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Ndombele'nin transfer bedeli 15 milyon euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.
Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray, bombaları bir bir patlatmaya başladı.
Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk orta saha rotasyonu için yönetimden transfer istedi.
Bayern Münih B takımında oynayan 19 yaşındaki Eyüp Aydın ile anlaşma sağlayan Galatasaray bir başka yıldıza daha kancayı taktı.
Borussia Dortmund U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu.
Sarı kırmızılılar, iki orta saha oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Türkiye U17 alt yaş kategorilerinde forma giyen Gökdeniz, Avrupa U17 Şampiyonası'nda milli formayı giydi.
17 yaşındaki genç yetenek merkez orta saha ve 10 numara mevkiilerinde görev alabiliyor.
17 yaşındaki yıldız adayı sağ ayağını kullanıyor.