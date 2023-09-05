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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

Son dakika haberi: Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, bombaları bir bir patlatıyor. Ndombele ve Sanchez'i kadrosuna katan Aslan transferin son günlerinde orta sahaya bir yıldız daha transfer yaptı. Cimbom genç yıldız ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 09:20
Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin oyuncu listesini vermesine saatler kala 2 yıldızı birden açıkladı.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

İngiltere'ye çıkarma yapan sarı kırmızılı yöneticiler, Ndombele ve Sanchez'i kadrosuna kattı.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

Orta saha hattında oluşan boşluğu Ndombele ile kapatan Aslan, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

Ndombele'nin transfer bedeli 15 milyon euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

Stoper hattına Sanchez'i katan Cimbom transferde rotasını yerli oyunculara çevirdi.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray, bombaları bir bir patlatmaya başladı.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

Sarı kırmızılılar, iki orta saha oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

Türkiye U17 alt yaş kategorilerinde forma giyen Gökdeniz, Avrupa U17 Şampiyonası'nda milli formayı giydi.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Gökdeniz ile 3 yıllık imza...

17 yaşındaki genç yetenek merkez orta saha ve 10 numara mevkiilerinde görev alabiliyor.

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