TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçen Galatasaray, çekilen kurada A Grubu'na düştü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçen Galatasaray, çekilen kurada A Grubu'na düştü.
Sarı-kırmızılı ekip ilk torbadan Bayern Münih, ikinci torbadan Manchester United ve üçüncü torbadan Kopenhag ile eşleşti.
Cimbom, Devler Ligi'ndeki ilk sınavına 20 Eylül'de Kopenhag karşısında çıkacak.
Aslan'ın 2 gün içerisinde UEFA'ya kadroyu vermesi gerekiyor.
Yönetim, transferde vites yükseltti.
Avrupa sahnesi için Hakim Ziyech, Angelino ve Wilfried Zaha gibi isimleri kadrosuna katan sar-kırmızılıler, geçtiğimiz sezon performansı ile taraftarı büyüleyen Mauro Icardi'nin de bonservisini aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden orta saha takviyesi istiyor.
Sarı-kırmızılılar ise fırsat transferi için ava çıktı.
ORTA SAHAYA VAN DE BEEK!
Fransız basınının haberine göre Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden diğeri Donny van de Beek.
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'ta fazla forma şansı bulamayan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Daha önce 1.2 milyon euroluk kiralama teklifi yapan Galatasaray, İngiliz devinden ret cevabı almıştı.
Ancak Avrupa'da yaz transfer döneminin sona erecek olması, Cimbom'un elini güçlendirdi.
Hollandalı oyuncu da daha fazla forma şansı yakalamak için takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar oyuncuyu kiralamak istiyor.
Ayrıca Suudi Arabistan ekipleri de Hollandalı yıldız ile ilgileniyor.
26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı biliniyor.
Yönetim, Manchester United cephesi ile görüşmelerini sürdürüyor.
İki ekip Devler Ligi'nde aynı grupta yer aldığı için karşı karşıya gelecek.
Donny van de Beek geçtiğimiz sezonu Everton'da tamamladı.
Hollandalı yıldız Everton formasını 7 maçta giydi.
Bonservis değeri 13 milyon eruro olan 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2025'te sona eriyor.