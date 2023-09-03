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TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine transfer yapmak için çalışmalarına dört koldan devam eden Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Yeni transferi Avrupa listesine yetiştirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Manchester United'da buldu. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 15:44
TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Aslan'ın 2 gün içerisinde UEFA'ya kadroyu vermesi gerekiyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Yönetim, transferde vites yükseltti.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Avrupa sahnesi için Hakim Ziyech, Angelino ve Wilfried Zaha gibi isimleri kadrosuna katan sar-kırmızılıler, geçtiğimiz sezon performansı ile taraftarı büyüleyen Mauro Icardi'nin de bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden orta saha takviyesi istiyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Sarı-kırmızılılar ise fırsat transferi için ava çıktı.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

ORTA SAHAYA VAN DE BEEK!

Fransız basınının haberine göre Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden diğeri Donny van de Beek.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'ta fazla forma şansı bulamayan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Daha önce 1.2 milyon euroluk kiralama teklifi yapan Galatasaray, İngiliz devinden ret cevabı almıştı.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Ancak Avrupa'da yaz transfer döneminin sona erecek olması, Cimbom'un elini güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Hollandalı oyuncu da daha fazla forma şansı yakalamak için takımdan ayrılmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Sarı-kırmızılı kurmaylar oyuncuyu kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Ayrıca Suudi Arabistan ekipleri de Hollandalı yıldız ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Yönetim, Manchester United cephesi ile görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

İki ekip Devler Ligi'nde aynı grupta yer aldığı için karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Donny van de Beek geçtiğimiz sezonu Everton'da tamamladı.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Hollandalı yıldız Everton formasını 7 maçta giydi.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a!

Bonservis değeri 13 milyon eruro olan 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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