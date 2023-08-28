Galatasaray'a 19'luk star

Veratti, Nicolas Domingeuz, Ndombele derken Galatasaray'ın gündemine Fransa'dan da genç bir isim girdi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 19 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euro beklediği belirtildi. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal de ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Diarra'nın Galatasaray'a transfer olması halinde kontenjandan kadroda yer alabilir.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Diarra geçen sezon Strasbourg'ta 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro... 6 numara Diarra merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.