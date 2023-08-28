Haberler Galatasaray Galatasaray'a 19'luk star

Galatasaray'a 19'luk star

Veratti, Nicolas Domingeuz, Ndombele derken Galatasaray'ın gündemine Fransa'dan da genç bir isim girdi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 19 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray'a 19'luk star

Veratti, Nicolas Domingeuz, Ndombele derken Galatasaray'ın gündemine Fransa'dan da genç bir isim girdi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 19 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euro beklediği belirtildi. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal de ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Diarra'nın Galatasaray'a transfer olması halinde kontenjandan kadroda yer alabilir.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Diarra geçen sezon Strasbourg'ta 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro... 6 numara Diarra merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi! Genç yıldız için dev düello...
AK Parti'de 'yerel seçim' hazırlığı: Rota çizildi! Öneriler Başkan Erdoğan'a sunulacak
Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Talisca'da sıcak saatler... O iddia yalanlandı!
Cimbom'a sürpriz öneri! Orta sahaya genç yıldız
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Set olur asra bedel! Set olur asra bedel! 07:13
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:40
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:40
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:38
Daha Eski
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:35
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:19
Kayseri evinde hata yapmadı! Kayseri evinde hata yapmadı! 00:19
F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! 00:19
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Filenin Sultanları çeyrek finalde! 00:19
F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi 00:19