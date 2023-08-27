Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yurt dışından sarı-kırmızılıların gündemine dair çok sürpriz bir iddia gündeme geldi. Cimbom'un o genç yetenek için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Victor Nelsson transfer gözde isimleri arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Danimarkalı stoperin ayrılma ihtimali bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Bu nedenle kurmaylar sağ stopere tecrübeli bir isim istiyor.

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Nelsson giderse bir, kalırsa iki stoper transferi Galatasaray'da konuşulanlar arasında...

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Galatasaray sol stoperde de Abdülkerim'i yedekleyecek bir isim arıyor.

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Sergio Ramos uzun süredir gündemde...

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

İlk hedef İspanyol star...

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Ancak alternatif isimler üzerinde de duruluyor.

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Bunlardan birisi de Sporting'in stoperi Ousmane Diomande...

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Foot Mercato yer alan habere göre, 19 yaşındaki futbolcuyu Monaco'nun da istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Buna karşılık Record haberinde Lizbon kulübünün, genç futbolcu için herhangi bir teklif almadığını esas isteyen takımın Galatasaray olduğunu dile getirdi.

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