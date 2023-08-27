TRANSFER HABERİ | Defansın sağına yeni Marcao! Galatasaray nabız yokladı

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.
Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.
Victor Nelsson transfer gözde isimleri arasında yer alıyor.
Danimarkalı stoperin ayrılma ihtimali bulunuyor.
Bu nedenle kurmaylar sağ stopere tecrübeli bir isim istiyor.
Nelsson giderse bir, kalırsa iki stoper transferi Galatasaray'da konuşulanlar arasında...
Galatasaray sol stoperde de Abdülkerim'i yedekleyecek bir isim arıyor.
Sergio Ramos uzun süredir gündemde...
İlk hedef İspanyol star...
Ancak alternatif isimler üzerinde de duruluyor.
Bunlardan birisi de Sporting'in stoperi Ousmane Diomande...
Foot Mercato yer alan habere göre, 19 yaşındaki futbolcuyu Monaco'nun da istediğini yazdı.
Buna karşılık Record haberinde Lizbon kulübünün, genç futbolcu için herhangi bir teklif almadığını esas isteyen takımın Galatasaray olduğunu dile getirdi.
Fildişi Sahilli oyuncu Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'ya benzetiliyor.
Diomande'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değeri ise değeri de şimdiden 10 milyon euro...