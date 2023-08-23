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Yeni iddia Rollheiser

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Rollheiser'i kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen Rollheiser'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor. Asıl mevki sağ kanat olan Arjantinli futbolcu, sol kanat ve on numarada da forma giyebiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Yeni iddia Rollheiser
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Rollheiser'i kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen Rollheiser'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor. Asıl mevki sağ kanat olan Arjantinli futbolcu, sol kanat ve on numarada da forma giyebiliyor.
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