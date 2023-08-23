Yeni iddia Rollheiser

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Rollheiser'i kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen Rollheiser'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor. Asıl mevki sağ kanat olan Arjantinli futbolcu, sol kanat ve on numarada da forma giyebiliyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Rollheiser'i kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen Rollheiser'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor. Asıl mevki sağ kanat olan Arjantinli futbolcu, sol kanat ve on numarada da forma giyebiliyor.