Biletler kapışıldı

Molde kulüp tarihinin en hızlı bilet satış rekorunu kırdı. Maçlarda ortalama 7 bin kişiye oynayan Norveç ekibinin, satışa koyduğu Galatasaray maçı biletleri bir saatte tükendi ve bu durum yöneticileri oldukça şaşırttı. 11 bin 200 kapasitesi bulunan stadın bugün tamamen dolması bekleniyor.
Moldekulüp tarihinin en hızlı bilet satış rekorunu kırdı. Maçlarda ortalama 7 bin kişiye oynayan Norveç ekibinin, satışa koyduğu Galatasaray maçı biletleri bir saatte tükendi ve bu durum yöneticileri oldukça şaşırttı. 11 bin 200 kapasitesi bulunan stadın bugün tamamen dolması bekleniyor.