Son aday Suat Serdar!

G.Saray'ın Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar ile görüştüğü öne sürüldü. Bild'de yer alan haberde, Suat'ın son olarak görüştüğü ekiplerin Galatasaray ve eski takımı Mainz olduğu belirtildi. Bundesliga 2'de yar alan Hertha Berlin'in 26 yaşındaki orta saha için 2 milyon euro bonservis beklediği kaydedildi. Suat Serdar'ın adı yaz transfer döneminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı. 2021 yılından bu yana Hertha Berlin forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Almanya'da yetişen Suat Serdar, kariyerinde, Mainz, Schalke 04 ve Hertha Berlin formaları giydi. Kariyeri boyunca 286 maça çıktı, 38 gol, 22 asist üretti.