Galatasaray Zalgiris maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşıyor.

Sarı-kırmızılılar, Litvanya'da oynanan ilk maçtan 2-2'lik skorla berabere ayrılmıştı. Okan Buruk'un öğrencileri rövanş maçında sahasında hata yapmayarak bir üst tura yükselmek istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - ZALGIRIS MAÇI İLK 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Halil

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi

GALATASARAY - ZALGIRIS VILNIUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı 2 Ağustos Çarşamba günü TSİ 21:30'da başladı. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.

WILLY DELAJOD DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray - Zalgiris maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetiyor. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard.

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 28. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 63 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi. 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

ELEMELERDE SON 6 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi. "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü. Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.