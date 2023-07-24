Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ludogorets - O. Ljubjana maçının galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 14:14
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın, Zalgiris Vilnius ile oynayacağı 2. ön eleme turunu geçmesi halinde rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

Ludogorets, Razgrad geride kalan sezonda Bulgaristan Ligi'ni zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaşırken, maçlarını Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde bulunan 10 bin 500 kapasiteli Huvepharma Arena'da oynuyor. Bulgar ekibin geride kalan sezonda 20 golle takımın en golcüsü 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Igor Thiago, transfer döneminde Club Brugge'e yolunu tuttu.

Slovenya Ligi'ni ilk sırada tamamlayan Olimpia Ljubljana kupaya uzanan takım olurken, Slovenya'nın Ljubljana şehrinde bulunan 16 bin 38 kişi kapasiteli Stozice Stadyumu'nda oynamaktadır. Geçen sezon 13 golle takımın en golcü futbolcusu 31 yaşındaki Bosnak orta saha oyuncusu Mario Kvesic, diğer bir Sloven takımı NK Celje'in transfer oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİP DE BELLİ OLDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Klaksvik-Hacken eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

DİĞER
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK'nin 3. Ön eleme rakipleri belli oluyor! 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimi TV8,5 canlı izle linki
Hülya Avşar açtı ağzını yumdu gözünü "Sopalarım bana derse haddini bilmeli" Mustafa Sandal Uzi tartışmasına o da katıldı
Zaha'yı kaptıran F.Bahçe bombayı patlatıyor!
G.Saray'a transferde kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a transferde kötü haber!
G.Saray'dan Orsic için geçmiş olsun mesajı
2023 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
2023 LGS Anadolu İmam Hatip Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme F.Bahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme 13:49
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! 13:17
G.Saray'a transferde kötü haber! G.Saray'a transferde kötü haber! 12:44
Real Madrid - Manchester United maçı saat kaçta? Real Madrid - Manchester United maçı saat kaçta? 12:26
G.Saray'dan Orsic için geçmiş olsun mesajı G.Saray'dan Orsic için geçmiş olsun mesajı 12:25
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi belli oldu Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi belli oldu 12:06
Daha Eski
G.Saray Avrupa'da 303. randevuda G.Saray Avrupa'da 303. randevuda 12:00
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 11:58
Devler Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor! İşte maç programı Devler Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor! İşte maç programı 11:56
"Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak" "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak" 11:54
Tiran-Beşiktaş rövanş maçının hakemi belli oldu! Tiran-Beşiktaş rövanş maçının hakemi belli oldu! 11:52
Tiran-Beşiktaş rövanş maçına İngiliz hakem Tiran-Beşiktaş rövanş maçına İngiliz hakem 11:50