Aslan kral Bakambu

Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurmaya kararlı olan Galatasaray, Cedric Bakambu ile hücum hattına müthiş bir takviye yaptı. Bakambu'nun transferi taraftarı mutlu ederken, 32 yaşındaki futbolcunun istatistikleri ise göz kamaştırıyor.
Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurmaya kararlı olan Galatasaray, Cedric Bakambu ile hücum hattına müthiş bir takviye yaptı. Bakambu'nun transferi taraftarı mutlu ederken, 32 yaşındaki futbolcunun istatistikleri ise göz kamaştırıyor. Yıldız futbolcunun kariyerinde iki gol krallığı birden bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulübün Al Nasr'dan transfer ettiği Bakambu geçen sezon Olympiakos'ta 32 maçta 18 gol kaydederek krallık yarışını zirvede bitirdi. Bakambu, 2020'de ise Çin'de Beijing Guoan formasıyla 19 karşılaşmada 14 gol atarak Hulk, Teixeira, Talisca ve Oscar gibi isimleri geçip gol krallığına ulaştı.