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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, geride bıraktığımız sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı olan Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz teklifler geldi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 14:26
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

Transferin hareketli takımlarından biri olan Galatasaray oyuncularının talipleri artmaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

Bu isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu... Akşam'da yer alan habere göre Almanya ve İtalya'dan bazı takımlar Kerem için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

Sarı-kırmızılılar, temmuz ayında oynayacağı Şampiyonlar Ligi elemeleri sonrası tüm teklifleri masaya yatıracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kerem, geçtiğimiz sezon 38 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

Genç oyuncu bu süre içinde 10 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem'in bu sezon satılmasını kesinlikle istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

Kerem daha sonra BB Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor'da oynadıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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