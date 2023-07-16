GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif! Karar...

Transferin hareketli takımlarından biri olan Galatasaray oyuncularının talipleri artmaya devam ediyor.
Transferin hareketli takımlarından biri olan Galatasaray oyuncularının talipleri artmaya devam ediyor.
Bu isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu... Akşam'da yer alan habere göre Almanya ve İtalya'dan bazı takımlar Kerem için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Sarı-kırmızılılar, temmuz ayında oynayacağı Şampiyonlar Ligi elemeleri sonrası tüm teklifleri masaya yatıracak.
24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kerem, geçtiğimiz sezon 38 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
Genç oyuncu bu süre içinde 10 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem'in bu sezon satılmasını kesinlikle istemiyor.
Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında forma giydi.
Kerem daha sonra BB Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor'da oynadıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Kerem Aktürkoğlu'nun boyu 1.73 cm...