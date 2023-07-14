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Austria Wien Galatasaray maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, hazırlık kampında Austria Wien ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Cimbom taraftarlarını memnun edecek bir sonuç almak için sahada. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 20:24 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 20:40
Austria Wien Galatasaray maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşıyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

AUSTRIA WIEN - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Austria Wien: Kos, Potzmann, Galvao, Martins, Handl, Ranftl, Holland, Fitz, Fischer, Jukic, Tabakovic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Yunus, Yusuf, Kerem, Barış

AUSTRIA WIEN - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Austria Wien - Galatasaray maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele Galatasaray'ın resmi YouTube hesabı ve GS TV'de canlı olarak yayınlanıyor.

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