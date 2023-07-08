Roma ile görüştü

Geçtimiz günlerde Avrupa'da transfer turuna çıkan Erden Timur'un İtalya'ya da gittiği ortaya çıktı. Londra ve Barcelona'da temaslarda bulunduğu bildirilen Timur'un İtalya'ya da gittiği öğrenildi. Hedefte ise Roma'nın Özbek golcüsü Eldor Shomurodov vardı. Roma kulübüyle yapılan görüşmede satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği bildirildi. TFF'nin yeni statüsü gereği yerli statüsünde oynayan 28 yaşındaki oyuncunun kiralanmasına olumlu yaklaşan Roma'yla görüşmeler devam ediyor. Geçen sezonu Spezia'da kiralık geçiren Shomurodov da teklife sıcak bakıyor.