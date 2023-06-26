Dünya Kupası’nda 4 yıldız keşfedildi

Turnuva boyunca her maçın izlenmesi için özel olarak çaba gösterildi. Notlar alındı, istatistikler tutuldu ve sarı-kırmızılı ekibin scoutları turnuvada 4 oyuncunun adını öne çıkardı. Bu isimler Brezilyalı Marcos Leonardo, Kolombiyalı Oscar Cortes, Ekvadorlu Justin Cuero ve Seung-won Lee... Yönetim 4 oyuncunun menajerleri ve takımlarıyla temasa geçecek.

4 OYUNCUNUN ÖZELLİKLERİ

MARCOS LEONARDO: Ceza sahası içi santrforu. Pivot özelliği yok ama ceza sahasında tek vuruş uzmanı.

OSCAR CORTES: Sağ kanatta çok etkili. Dönemin en ünlü Kolombiyalı oyuncusu Asprilla'ya benziyor.

JUSTIN CUERO: Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia'nın işlenirse çok daha iyisi olma potansiyeli var.

SEUNG-WON LEE: Box to box 8 numara olmasına rağmen sürekli oynuyor.