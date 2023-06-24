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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan genç futbolcudan, taraftarları sevindiren bir açıklama geldi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 14:22
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

UEFA Şmapiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olan sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Cimbom'un transfer listesinde birçok yıldız isim bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Ayrıca kurmaylar, golcü yıldız Mauro Icardi'nin de bonservisini almak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Ancak Galatasaraylı yöneticiler kulübün geleceğini de düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Kadrosuna genç isimleri katmak isteyen Aslan harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Galatasaray'ın transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 20 yaşındaki Paraguaylı merkez orta saha Diego Gomez'den açıklama geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Libertad kulübünde forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfere yeşil ışık yaktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Takvim'in derlediği habere göre Paraguaylı genç yıldız, "Galatasaray'da futbol oynamaktan gurur duyarım" açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Oysa 1 gün önce Libertad kulübü başkanı farklı bir açıklama yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Libertad kulübü Başkanı Ruben Di Tore, Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden Gomez'in takımda kalacağını açıklamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Gomez'in bu açıklamasının başkanın sözlerinden hemen sonra gelmesi dikkat çekiciydi.

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