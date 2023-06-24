TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"

Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar başladı.
Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar başladı.
UEFA Şmapiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olan sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Cimbom'un transfer listesinde birçok yıldız isim bulunuyor.
Ayrıca kurmaylar, golcü yıldız Mauro Icardi'nin de bonservisini almak için kolları sıvadı.
Ancak Galatasaraylı yöneticiler kulübün geleceğini de düşünüyor.
Kadrosuna genç isimleri katmak isteyen Aslan harekete geçti.
Galatasaray'ın transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 20 yaşındaki Paraguaylı merkez orta saha Diego Gomez'den açıklama geldi.
Libertad kulübünde forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfere yeşil ışık yaktı.
Takvim'in derlediği habere göre Paraguaylı genç yıldız, "Galatasaray'da futbol oynamaktan gurur duyarım" açıklamasını yaptı.
Oysa 1 gün önce Libertad kulübü başkanı farklı bir açıklama yapmıştı.
Libertad kulübü Başkanı Ruben Di Tore, Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden Gomez'in takımda kalacağını açıklamıştı.
Gomez'in bu açıklamasının başkanın sözlerinden hemen sonra gelmesi dikkat çekiciydi.
20 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi.
Genç orta saha bu mücadelelerde 4 gol ve 2 asist üretti.
Gomez'in bonservis değeri 2 milyon euro.