Icardi'den derbi galibiyetinin ardından Jorge Jesus'a flaş cevap!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyeti sonrası konuştu. Yıldız isim yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

İŞTE ICARDI'NİN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe derbisi çok önemliydi, kazanarak bitirmek çok önemliydi. Derbide gol atıyor olmama bana ekstra mutluluk veren bir şey. Sadece ben değil, takım olarak oynadık ve hep birlikte başardık.

Lig geçerli değil, sayılmaz gibi şeyler söyleyenler varmış. Biz her takım gibi mücadele ettik ve Türkiye'nin en büyük takımı olduğumuzu gösterdik.

Futbolcu, Simge Sağın'la şarkı söyleyecek misin sorusuna ise "Sesim kısık. Şarkıyı söyleyebilecek miyim, bilmiyorum. Ankaragücü maçından sonra Florya'da çok bağırdım. Sesimi orada kaybettim." ifadelerine yer verdi.