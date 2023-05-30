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Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Şampiyonluk sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi şampiyonluk sonrası Galatasaray'daki geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:34 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:38
Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Şampiyonluk sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluğun mimarı Mauro Icardi, geleceği hakkında konuştu.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ:

Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık.

Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu.

TAKIMDA KALACAK MI?

Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim. PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var.

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