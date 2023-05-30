Başkan Recep Tayyip Erdoğan şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Başkan Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan @GalatasaraySK'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/0rvZRbnsW7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 30, 2023