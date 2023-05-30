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Başkan Recep Tayyip Erdoğan şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:29 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Başkan Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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